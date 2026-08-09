Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, incluindo os times goiano Atlético-GO, Goiás e Vila Nova, vão se reunir nesta segunda-feira (10) na CBF para debater se as novas regras da arbitragem vão ser implementadas no futebol brasileiro ainda na atual temporada. A reunião vai ocorrer no Rio de Janeiro, na sede da entidade.\nLeia quais são as regras e possíveis punições no final deste texto\nO debate será se as novas regras, que foram utilizadas na Copa do Mundo, vão passar a valer nas atuais edições dos principais torneios nacionais: Série A, Série B e Copa do Brasil.\nClubes que estão na disputa de torneios da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana, vão atuar a partir desta semana com as novas regras em vigor.\nPresidente da CBF promete apoio para naming rights do Campeonato Tocantinense de 2027