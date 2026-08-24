A preparação para a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense entrou em ritmo acelerado no fim de semana. Em amistosos preparatórios para a competição estadual, o São José aplicou uma goleada expressiva, enquanto o Guaraí realizou seu segundo teste da pré-temporada.\nO torneio de acesso começa no início de setembro e reúne equipes tradicionais em busca do retorno à elite e clubes que tentam vagas inéditas.\nEstádio Resendão fecha para reforma e cobertura das arquibancadas por R$ 1,7 milhão em Gurupi\nJobson não comparece para duelo contra Brocador em torneio no Tocantins, mas equipe vence\nPalmeiras goleia Vasco e amplia vantagem na liderança do Brasileirão\nGoleada do São José\nEm seu primeiro teste preparatório, o São José goleou o JC Futebol Clube, de Porto Franco (MA), por 10 a 0. A partida serviu para dar ritmo ao elenco comandado pelo técnico Jairo Nascimento, que realiza os treinamentos em Tocantinópolis.