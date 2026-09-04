Abel Ferreira foi punido com dois jogos de suspensão, nesta sexta-feira (04), pelo STJD (Tribunal de Justiça Desportiva), por chutar um microfone no empate do Palmeiras com o Mirassol, pelo Brasileiro. Cabe recurso.\nA decisão não foi unânime. O primeiro auditor optou pela absolvição, enquanto os demais defenderam uma suspensão de uma ou duas partidas. A pena previa suspensão de até seis partidas.\nCom a decisão, o treinador será desfalque nas partidas contra Botafogo e São Paulo. O duelo contra os cariocas será no domingo, às 18h30 (de Brasília), enquanto o clássico está marcado para o dia 12, no mesmo horário.\nCBF encaminha final única da Copa do Brasil para Brasília\nAthletic x Vila Nova: onde assistir, horário e escalações\nSeleção brasileira fará amistosos contra Japão e Singapura em novembro\nAbel foi denunciado por conduta antidesportiva, e a Procuradoria usou reincidência para pedir agravante. O comandante foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Este ano, ele foi punido com sete jogos de suspensão por expulsões contra Fluminense e São Paulo.