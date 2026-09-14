O Atlético-GO vive momento iluminado na temporada. Há seis jogos sem perder, o Dragão goleou o Criciúma por 4 a 0, fez a festa da torcida no estádio Antônio Accioly e entrou no G6 pela 1ª vez nesta Série B, ainda que de modo temporário. Além disso, o brilho dos atacantes e a solidez defensiva foram determinantes na vitória mais contundente da equipe no campeonato até aqui.\nEstou muito feliz com a vitória. Estou feliz com tudo o que eu tenho desenvolvido como treinador. Tenho estudado muito, trabalhado muito, buscado jogo a jogo entender o modelo do adversário, encaixar melhor as peças. Estamos com muita humildade, mas com muito sonho também. O Atlético-GO está numa crescente, em uma busca. Fizemos um jogo taticamente perfeito”, avaliou o técnico Roger Silva.\nNa tarde deste domingo (13), o Atlético-GO atropelou o Criciúma e marcou quatro gols em uma só partida pela 1ª vez nesta Série B, sem ser vazado e sofrendo pouco lá atrás. Para o treinador rubro-negro, a vitória por 4 a 0 tem um gosto especial devido a toda a preparação para o embate.