O Centro Oeste anunciou no início da tarde desta sexta-feira (23) a demissão do técnico Paulinho Kobayashi. O treinador de 56 anos não resistiu ao início ruim de competição da equipe, que disputa sua primeira participação na elite do Campeonato Goiano. Além dele, o auxiliar técnico Dino Camargo e o preparador físico Luis Fernando também foram demitidos.\nPaulinho Kobayashi comandou o Centro Oeste nas quatro primeiras rodadas do Goianão. Foram dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 16,7%. A última partida foi contra o Goiás - o time esmeraldino goleou por 4 a 0.\nA diretoria do Centro Oeste tem negociação avançada com Gilberto Pereira, de 60 anos. Ele está livre no mercado após comandar o Bom Jesus, que foi campeão da 3ª Divisão do Campeonato Goiano em 2025. Na carreira, tem passagens por alguns clubes goianos, como Atlético-GO, Goiatuba, Trindade, Crac e Iporá.