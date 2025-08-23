A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou os grupos e a tabela da Taça Brasil de Futsal 1ª Divisão, nessa quinta-feira. O Instituto Vila Nova -TO, de Gurupi, representante do estado no torneio, ficou no Grupo B ao lado de Sport e Fortaleza. A competição será realizada entre os dias 16 e 22 de setembro, em São João do Jaguaribe (CE).\nA equipe tocantinense estreia, no dia 16, contra o Ribeirópolis-SE, no Ginásio Municipal Júlio Irineu Costa, palco das partidas. Além da taça, campeão e vice garantem às suas federações acesso à Taça Brasil Divisão Espercial 2026.\nMundial de Ginástica no Brasil uniu América do Sul e abriu portas a países\nFTF divulga a tabela e regulamento da Segundona 2025\nVeja grupos\nGrupo A\nInstituto de Inovação Desportiva e Cultural da Amazônia – IDAMA (AM)\nSociedade Esportiva e Recreativa Santiago Futsal (RS)