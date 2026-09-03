A CBF está perto de anunciar Brasília como sede da final única da Copa do Brasil 2026. A reportagem apurou que o Mané Garrincha consolidou o favoritismo e está em vias de ser confirmado para o confronto decisivo do dia 6 de dezembro, no encerramento da temporada do futebol brasileiro.\nA candidatura de Brasília já tinha sido referendada por um ofício enviado à CBF pela governadora Celina Leão. Mas também foi fundamental o desenho atual do mata-mata da competição.\nSeleção brasileira fará amistosos contra Japão e Singapura em novembro\nEstádio Domingos Santos vira alvo de polêmica por gramado castigado e pedido de materiais de limpeza a clubes\nAtlético busca virada, elimina o Cruzeiro e avança à semifinal da Copa do Brasil\nAs semifinais terão paulista, carioca, mineiro e gaúcho, o que leva a CBF a buscar um caminho mais seguro para garantir a neutralidade do campo da final.