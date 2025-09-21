A reunião que o presidente da CBF, Samir Xaud, teve com o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na sexta-feira (19), serviu para um passo de reaproximação entre as entidades.\nE olha que a CBF tinha adotado um tom crítico depois do jogo na Bolívia, em que direcionou à Conmebol a responsabilidade por coibir os problemas na partida, como arbitragem, comportamento de gandulas e da polícia local.\nO papo em Assunção levou mais de três horas.\nA CBF levou à Conmebol como estão as conversas no Brasil a respeito do fair play financeiro. A entidade sul-americana também quer implementar o projeto para os torneios que organiza.\nO lado brasileiro já teve três reuniões do grupo de trabalho com os clubes que aborda o assunto.\nManchester City aproveita expulsão, martela e vence Napoli em estreia na Liga dos Campeões