A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 de 2026. Os dois representantes do futebol tocantinense no torneio nacional, Batalhão e União de Araguaína, entram em campo no dia 9 de setembro (quarta-feira), às 15h, em busca da classificação.\nO Batalhão vai a Belém (PA) para enfrentar a Tuna Luso no Estádio Mangueirão. Já o União recebe a Liga de Miranda-MA no Estádio José Wilson Alves Ferreira, o "Bigodão", em Colinas do Tocantins. A equipe de Araguaína precisará mandar o jogo no município vizinho porque o Estádio Mirandão está interditado desde julho para obras de revitalização.\nCopa do Brasil tem Santos em busca de virada, Vasco em vantagem e dois clássicos empatados\nDesesperados na Série A conseguem bons resultados, mas rodada tem só uma mudança no Z4