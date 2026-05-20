O presidente da Federação Tocantinense de Futebol (FTF), Leomar Quintanilha, foi escolhido para ser o chefe da delegação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O convite foi oficializado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, ao dirigente tocantinense, que está à frente da FTF há 37 anos.\nA confirmação ocorreu nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, durante o anúncio da lista de convocados feito pelo técnico Carlo Ancelotti. Esta não será a primeira experiência de Quintanilha em cargos estratégicos na CBF: ele acumula passagens como a chefia da delegação no título mundial Sub-20 em 1993 e, mais recentemente, a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.\nFora da Copa, João Pedro é eleito 'jogador da temporada' pelo Chelsea\nNeymar vai jogar se merecer jogar, diz Ancelotti