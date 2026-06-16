A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, e o Araguaína chega embalado para os confrontos contra o Nacional-AM. Os jogos serão nos dois próximos domingos, dias 21 e 28 de junho.\nO grande trunfo do Tourão do Norte é o atacante Kennedy Balotelli, que teve uma estreia memorável na última rodada da primeira fase ao marcar quatro gols na goleada histórica por 9 a 0 sobre o Galvez.\nRepública Tcheca e África do Sul será 1º jogo apitado por mulher nesta Copa\nNeymar não treina e deve seguir fora da seleção contra o Haiti; trio titular também desfalca atividade\nAraguaína tem o 2º melhor ataque do Brasileirão em 2026 e iguala Flamengo e Botafogo\nKennedy, de 29 anos, foi o nome da partida que consolidou o ataque do Araguaína como um dos mais positivos do país em 2026, igualando Flamengo e Botafogo como o segundo melhor de todas as divisões nacionais. "Marcar quatro gols na estreia é uma sensação maravilhosa. A equipe me recebeu super bem”, afirmou o jogador em entrevista.