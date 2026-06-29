Os clubes da Série B poderão regularizar jogadores a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de julho, e não necessariamente precisarão esperar o dia 20, data da abertura da próxima janela de transferências. A CBF criou uma janela extraordinária entre 6 e 17 de julho. O detalhe é que ela é válida para transferências nacionais. Transferências internacionais seguem com início de regularização para o dia 20 de julho.\nEntre os três clubes goianos que disputam a Série B, apenas o Vila Nova, por enquanto, poderá se beneficiar da janela extraordinária. Isso porque o Goiás ainda não tem jogadores contratados para regularizar, e o Atlético-GO está punido, neste momento, com um transfer ban, que não permite regularizar atletas por causa de uma dívida.\nAraguaína empata com Nacional, é eliminado na Série D e fica sem calendário nacional para 2027