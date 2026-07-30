A CBF confirmou amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia na primeira Data Fifa após a Copa do Mundo, que acontecerá entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.\nNo total, serão três amistosos. A seleção, comandada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, jogará contra os australianos nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane. No dia 3 de outubro, o Brasil entrará em campo contra a Índia, em Calcutá.\nEsses serão os primeiros jogos da seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti renovou o contrato até 2030 e iniciará o ciclo como técnico na primeira Super Data Fifa.\nBatalhão FC estuda retorno ao futebol profissional na Segunda Divisão Tocantinense\nSegunda Divisão Tocantinense: veja as piores campanhas da história do torneio\nNeymar deixa a seleção como maior artilheiro em jogos oficiais e o terceiro em Copas