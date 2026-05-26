A CBF alterou, após pedido do Atlético-GO, a data do clássico contra o Goiás. A partida foi antecipada para sábado (30). Horário, 16 horas, e local, estádio Antônio Accioly, continuam os mesmos. O duelo estava previsto para domingo (31).\nNo dia 31, a seleção brasileira disputa amistoso diante do Panamá, no Maracanã, às 18h30. Será o último jogo da equipe nacional, em solo brasileiro, antes do embarque para a Copa do Mundo, em que o Brasil estreia no dia 13 de junho, contra Marrocos.\nMarca Neymar atrai menos grandes anunciantes na Copa 2026\nKimi Antonelli vence no Canadá e emenda quarta vitória seguida na F1\nAraguaína empata com o Porto Velho e encaminha vaga na 2ª fase da Série D\nO Atlético-GO acredita que, por ser às vésperas da Copa do Mundo, o amistoso do Brasil vai tirar o público do clássico. O clube defendeu que a mudança não vai prejudicar a logística das duas equipes goianas que neste ano decidiram o Estadual - o Goiás foi o campeão.