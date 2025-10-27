Cláudio e Karla Bazoli na frente do Estádio Nilton Santos (Arquivo pessoal/Cláudio Bazoli)\nO advogado Cláudio Bazoli, cadeirante, e sua esposa, Karla Bazoli, estiveram em Palmas na última semana para conhecer o Estádio Nilton Santos e avaliar as condições de acessibilidade do local. A visita ocorreu durante o jogo entre o Interporto e Palmas, pela terceira rodada do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão, e faz parte de um projeto que o casal realiza desde 2022, com o objetivo de percorrer estádios nos 27 estados brasileiros e vivenciar a experiência de torcedores com deficiência. O casal é conhecido como caçadores de estádios.\nNa experiência em Palmas, Cláudio destacou que a inclusão deve acontecer na prática, e não apenas na teoria. “A recepção foi muito boa, e ficamos felizes em ver o empenho de alguns profissionais locais em tornar o espaço mais acessível. Ainda há desafios, mas cada visita é uma oportunidade de mostrar que inclusão e esporte precisam andar juntos”, afirmou Cláudio.