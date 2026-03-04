Veja video no ge Tocantins Edição: Copa do Brasil 2026 terá muitas novidades; confira\nCapital e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), em jogo único pela 2ª fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, em Palmas. O ge acompanha em Tempo Real (clique aqui para seguir).\n+ Veja a tabela da Copa do Brasil\nOnde assistir\nTransmissão: Canal da FTF no Youtube.\nTempo Real: o ge acompanha todos os lances da partida (clique aqui).\nCopa do Brasil 2026, Segunda fase\nEm caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer avança à terceira fase da Copa do Brasil e recebe, em seus domínios, o Londrina na próxima fase.\nO Capital participa da Copa do Brasil pela segunda vez na história. A primeira havia sido em 2024, quando eliminou o Tocantinópolis na 1ª fase e foi eliminado para o Águia de Marabá na 2ª fase.