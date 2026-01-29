Tocantinópolis e Capital já conhecem seus adversários para a 2ª fase da Copa do Brasil 2026. O sorteio que definiu os confrontos das equipes tocantinenses foi realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quarta-feira (28).\nO Tocantinópolis enfrentará a Tuna Luso-PA, em jogo único, fora de casa. Já o Capital terá como adversário o Manaus, em partida possivelmente realizada no Estádio Nilton Santos, em Palmas, também em confronto único. Ambas as equipes estreiam diretamente na segunda etapa da competição, integrando o grupo de 72 clubes pré-classificados, somados aos 14 que avançarem da fase anterior.\nAraguaína conhece adversário da 1ª fase da Copa do Brasil\nCapital e Tocantinópolis aguardam sorteio de confrontos na Copa do Brasil 2026\nGuaraí e Palmas mudam comando técnico após derrotas no Estadual