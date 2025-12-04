O Capital FC divulgou uma arte com o novo escudo nesta quarta-feira (3) em seu Instagram oficial. Além de mudança no formato, o novo brasão manteve o tigre e trocou o rubro-negro pelo dourado e preto – o dourado faz alusão ao capim-dourado, preciosidade do Tocantins.\nO texto acompanhado do novo escudo diz que o Capital apresenta sua nova identidade, “um símbolo que mantém viva nossa essência, honra nossas raízes e projeta o clube para um novo tempo.”\nO presidente do clube, Ricardo Carreira, informou que nesta nova fase, o Capital FC deixará de utilizar o rubro-negro e passará a ter como base o dourado – do capim dourado – tendo por base o preto e branco.\n- Mas usaremos eventualmente o amarelo do pequi, do girassol, da soja, do ipê, do sol, das dunas; o verde do cerrado, das matas, dos pastos, das plantações; o azul dos rios, dos lagos, das cachoeiras, do céu - explicou o dirigente.