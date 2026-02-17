A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a tabela da 2ª fase da Copa do Brasil, definindo as datas e horários dos confrontos dos representantes do Tocantins. O Capital enfrentará o Manaus no dia 25 (quarta-feira), às 18 horas. Já o Tocantinópolis joga contra o Tuna Luso (PA) na quarta-feira seguinte, dia 4, às 19 horas.\nNa tabela da CBF, a partida do Capital ainda consta com local a definir. Embora a praça esportiva tenha sido liberada para receber público no Campeonato Tocantinense, ainda restam pendências de laudos específicos exigidos pela entidade nacional, que possui critérios diferentes dos cobrados pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF). O local do jogo do Tocantinópolis também não foi oficializado, mas o mando de campo pertence à equipe paraense.\nEstádio Nilton Santos volta a ter público no Estadual, mas jogo da Copa do Brasil ainda é incerto