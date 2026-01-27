O Capital e o Tocantinópolis vão conhecer, nesta quarta-feira (28), os seus adversários na 2ª fase da Copa do Brasil 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo a partir das 15 horas, no Rio de Janeiro.\nCom o novo formato de 126 clubes, o Tocantins terá três representantes nesta edição. Enquanto o Araguaína estreia na primeira fase contra o Primavera-SP, nos dias 18 ou 19 de fevereiro, Capital e Tocantinópolis entram diretamente na segunda etapa da competição.\nAraguaína, Capital e Tocantinópolis vencem na rodada e acirram a briga pela liderança\nPalmas presta homenagem às vítimas do acidente aéreo que marcou o clube há cinco anos: ‘Jamais serão esquecidos’\nAraguaína conhece adversário da 1ª fase da Copa do Brasil\nAs vagas para a fase seguinte serão decididas em jogo único. O Capital integra o Pote F e terá pela frente um adversário vindo do Pote C. Entre os possíveis rivais estão Athletic-MG, Botafogo-PB, Maringá-PR, São Bernardo-SP, Caxias-RS, Figueirense-SC, América-RN, Manaus-AM, Altos-PI, Nova Iguaçu-RJ e Águia de Marabá-PA.