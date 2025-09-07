O União-TO foi de campeão Tocantinense 2025 a rebaixado, na última sexta-feira, após o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar uma escalação irregular na 1ª fase do Estadual. Com a reviravolta na corte nacional, o Batalhão, que levou o caso aos tribunais, retornou à elite depois do rebaixamento em campo - com a queda do União, o Gurupi entrou no G-4. O STJD determinou que a semifinal da competição seja refeita. Cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.\nDiante da situação, o União reagiu com uma postagem no story do Instagram oficial. No post, o clube iniciou com a frase: “Nada vai apagar nosso brilho!” - leia a seguir.\n“Estamos cientes de tudo que está acontecendo. É inadmissível. Pedimos aos nossos torcedores um pouco de paciência. Vamos esperar até terça-feira para ver o veredito. Uma coisa é certa, vamos “recorrer”. Isso não pode acontecer! Somos os atuais campeões do estado. Jesus nos deu essa conquista” .