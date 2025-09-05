A escalação irregular do defensor Sheik, na 1ª fase do Campeonato Tocantinense, levou o campeão União-TO ao rebaixamento, nesta sexta-feira (5). O caso foi levado aos tribunais pelo Batalhão, rebaixado na atual edição. Com derrota no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-TO), o clube foi ao Pleno do STJD. Com a vitória, o Batalhão voltou à elite, e o União foi rebaixado. A decisão orienta que a semifinal da competição seja refeita. Decisão ainda cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.\nVeja trecho do julgamento: União perde título e cai para Segunda Divisão em decisão do STJD\nA irregularidade aconteceu na 1ª fase do Campeonato Tocantinense 2025. Na ocasião, o União escalou o defensor Sheik com três cartões amarelos na 2ª rodada - jogo atrasado. A confusão começou na 5ª, quando o árbitro Fernando Henrique Alcântara cometeu um erro de comunicação com a súmula. Alcântara relatou o amarelo ao defensor apenas no campo "advertências” da súmula. No campo "comunicação de penalidades” não constava o nome de Sheik, que atuou com a camisa 15. O União venceu a partida, por 2 a 0.