Caio Souza está entre os 10 melhores ginastas do mundo. O brasileiro ficou na nona colocação na disputa do individual geral no Mundial de ginástica artística, em Jacarta, na Indonésia. Diogo Soares, que também disputou a final, ficou na 17ª colocação.
O título ficou com o japonês Daiki Hashimoto, a prata com o chinês Zhang Boheng e o bronze com o suiço Noe Seifert.
Caio Souza foi o brasileiro mais bem colocado. Ele teve 80.530 no somatório.
O ginasta teve a melhor no salto, com 14.133 (4). Caio teve uma boa apresentação no solo, mas acabou cometendo uma falha no fim e ficou com 12.366 (16).