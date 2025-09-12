O Brasil chega ao Mundial de Atletismo com 47 atletas, mas poucas chances de medalha. O principal torneio do ano na modalidade será disputado de 13 a 21 de setembro, em Tóquio, no Japão, com as grandes estrelas mundiais.\nO Brasil tem três boas possibilidades de medalha na competição: Caio Bonfim (marcha atlética 20 km), Alison dos Santos, o Piu, (400m com barreiras) e Luiz Maurício (lançamento de dardo).\nOs três atletas são as apostas de pódio do professor Fernando Franco Ferreira, professor de educação física aposentado do Governo do Distrito Federal e ex-atleta do Fluminense. Ele faz um trabalho minucioso sobre os resultados de todos os competidores e suas chances na competição.\nÉ um estudo com dados desde 1983, quando foi iniciada a disputa deste evento. Ele nos possibilita observar alguns dados que consideramos muito importantes, que é a periodização de nossas participações em cada prova no tempo e no espaço. Também a quantidade de vezes que o nosso atleta participou e sua evolução no decorrer dos anos, ou seja, se ao repetir sua participação em um próximo evento houve melhora de seu desempenho", disse.