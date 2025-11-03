Cláudio destaca que falta apenas um estado para concluir o projeto no país (Karla Bazoli/Caçadores de Estádios)\nDurante visita ao Estádio Nilton Santos, em Palmas, o casal Cláudio e Karla Bazoli, 48 e 40 anos, criadores do projeto "Caçadores de Estádios", percebeu que a acessibilidade ainda é um desafio para torcedores com deficiência. Cadeirante, Cláudio contou que o local não possui espaço reservado nem marcações adequadas, o que dificulta assistir aos jogos com conforto e segurança.\nNa verdade não tem espaço para cadeirante no estádio. Geralmente, nos estádios tem o espaço demarcado com pintura no chão, o que impede que o público fique nesse espaço”, relatou Cláudio, que visitou o estádio palmense acompanhado da esposa.\nA visita ocorreu durante o jogo entre Palmas e Interporto, pela terceira rodada do Campeonato Tocantinense da Segunda Divisão, e faz parte de um projeto que o casal realiza desde 2022, com o objetivo de percorrer estádios nos 27 estados brasileiros e vivenciar a experiência de torcedores com deficiência.