Atuando ao lado do esloveno Ziga Sesko, o brasileiro Luis Guto Miguel se sagrou campeão do torneio juvenil de duplas em Wimbledon, vencendo na final os norte-americanos Michael Antonius e Andrew Johnson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4\nGuto e Sesko quebraram o saque dos americanos duas vezes no primeiro set. Após as duas duplas confirmarem os primeiros serviços, o brasileiro e o esloveno se impuseram no jogo e venceram cinco games seguidos para fazer 6 a 1 e abrir 1 a 0 em sets.\nSegundo set mais equilibrado teve quebra decisiva no nono game. Após o breakpoint bem sucedido, Sesko e Miguel fecharam o jogo sem maiores dificuldades, fazendo 6/4 e 2 sets a 0.\n"É especial. Estou jogando com o Ziga há um ano já. Era um sonho ganhar um título nas duplas, especialmente em um grand slam. Fazer isso aqui em Wimbledon é muito especial. Muito obrigado, Ziga, por jogar comigo. Não foi nossa melhor semana na chave de simples, mas viemos aqui nas duplas, demos nosso melhor e vencemos. Agradeço pelo apoio de todos, especialmente dos brasileiros", afirmou Luis Guto Miguel.