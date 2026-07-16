Após uma pausa de 46 dias por causa da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro retorna nesta quinta-feira (16). Como a seleção brasileira caiu ainda nas oitavas de final, o torneio nacional será reiniciado antes mesmo da final do Mundial, programada para domingo (19).\nA torcida brasileira já carente da Copa poderá acompanhar alguns dos atletas que participaram do torneio da Fifa (Federação Internacional de Futebol), mas agora defendendo as cores de seus clubes.\nDos 20 times na disputa da Série A, 13 têm em seus plantéis jogadores que participaram da competição de seleções.\nAo todo, 33 jogadores do Brasileirão, de sete seleções, participaram da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, maior número da série histórica.\nCom punição pela metade, Batalhão FC avalia retorno à Segundona do Tocantins; entenda o caso