Cada partida da seleção brasileira tem ajudado Carlo Ancelotti a definir quem o italiano levará para a Copa do Mundo. Na véspera do confronto contra o Senegal, neste sábado (14), em Londres, no Emirates Stadium, o treinador falou sobre a briga nas posições ainda indefinidas.\nFaltam seis meses para a Copa, então podem acontecer muitas coisas, lesões, baixar um pouco a condição física de algum jogador", disse Ancelotti. "A ideia que eu tenho da escalação final, da equipe final, é bastante clara. Faltam algumas posições, obviamente, há uma briga entre os jogadores. O corpo técnico tem que observar até o último dia. Até o último dia eu terei dúvida porque a qualidade de todos esses jogadores é muito alta. Escolher a escalação final dos 26 que vão jogar a Copa do Mundo vai ser muito difícil."\nLateral revela clima de Libertadores na seleção e diz: 'Flamengo é maioria'