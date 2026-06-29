Um jogo que pode ser definido como o encontro da cria e do criador. Brasil e Japão fazem duelo decisivo nesta segunda-feira (29), a partir das 14 horas (de Brasília), pela 2ª fase da Copa do Mundo. Quem vencer segue vivo na disputa pelo título do Mundial, quem perder se despede da competição no início das partidas eliminatórias. Empate no tempo regulamentar levará à prorrogação e, depois, caso a igualdade persista, para a definição nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, estatísticas, destaques)\nA relação entre Brasil e Japão no futebol cresceu após a chegada do ex-meia Zico ao país asiático, nos anos 1990. Zico ajudou a reformular o futebol japonês. Sua passagem pelo país, inclusive, foi determinante para a fundação da J-League, principal divisão do Campeonato Japonês.