Jogo entre Brasil e Japão altera o funcionamento de serviços em Palmas (Bruno Carachesti/Agência Pará)\nO jogo entre Brasil e Japão, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na próxima segunda-feira (29), vai alterar o funcionamento de serviços públicos e privados em Palmas. Órgãos estaduais e municipais terão redução no expediente ou ponto facultativo, enquanto bancos, shopping centers e outros estabelecimentos funcionarão em horários especiais.\nA partida começa às 14h, no horário de Brasília.\nÓrgãos públicos\nO Governo do Tocantins decretou ponto facultativo a partir das 13h para os servidores estaduais. Os serviços essenciais, como saúde, segurança pública e fiscalização, seguem normalmente em regime de plantão.\nNa Prefeitura de Palmas, o expediente também sofrerá alterações. Os órgãos municipais funcionarão até as 13h, com manutenção apenas dos serviços considerados essenciais.