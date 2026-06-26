Municípios do Tocantins organizam estruturas especiais para a transmissão do jogo entre Brasil e Japão, que ocorre nesta segunda-feira (29), às 14 horas (horário de Brasília). Em Palmas, Araguaína e Paraíso, o público poderá acompanhar a busca da Seleção Brasileira pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.\nApós liderar o grupo com sete pontos — fruto de um empate contra o Marrocos e vitórias sobre Haiti e Escócia —, a equipe nacional entra em campo com o apoio de torcidas organizadas em praças e ginásios tocantinenses.\nTocantinense Feminino 2026 chega a grande decisão com média superior a cinco gols por partida\nAraguaína terá de superar três desfalques para seguir vivo na Série D\nBrasil na 2ª fase: veja data, horário e local do próximo jogo da seleção na Copa\nA expectativa entre os torcedores locais é de que o bom desempenho na fase de grupos se repita no mata-mata. Autoridades de segurança reforçaram o efetivo nas áreas de transmissão para garantir que a celebração ocorra sem incidentes, especialmente devido ao grande fluxo de pessoas esperado para o período da tarde.