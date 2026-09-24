O Brasil enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25), às 7 horas (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália. O estádio tem capacidade para 25.455 pessoas e estará lotado. O amistoso marca o início do novo ciclo da seleção brasileira sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, visando à Copa América de 2028 e à Copa do Mundo de 2030.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações.)\nA dúvida sobre os 11 jogadores que iniciarão a partida foi respondida pelo próprio Ancelotti. Nesta quinta-feira (24), o treinador confirmou a escalação com Hugo Souza no gol; Matheuzinho e Douglas Santos nas laterais; Marquinhos e Vitor Reis na zaga; Danilo e Bruno Guimarães como volantes; e um quarteto ofensivo formado por Raphinha, Estêvão, Vini Jr. e Endrick. Sete desses jogadores estiveram no grupo da última Copa do Mundo.