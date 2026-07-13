RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira já tem data para voltar a campo após ser eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.\nOs primeiros compromissos do time de Carlo Ancelotti rumo ao Mundial de 2030 serão dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente.\nOs confrontos fazem parte da primeira Data Fifa após a Copa e inauguram o novo ciclo da seleção. A série foi anunciada pela Federação Australiana e confirmada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).\nApós eliminação do Brasil na Copa, Neymar participa de torneio de pôquer em Las Vegas\nSeleções classificadas para as semifinais da Copa são as 4 primeiras no ranking da Fifa\nBrasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de duplas em Wimbledon\nA tendência é que a lista de convocados ainda tenha nomes que atuaram na Copa. O grupo teve a maior média de idade de todas as seleções brasileiras que disputaram Mundiais, com 28,7 anos, e, por isso, há a expectativa de que boa parte dos nomes não atue em 2030.