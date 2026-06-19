Torcida brasileira durante jogo do Brasil (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasi)\nA Copa do Mundo segue nesta sexta-feira (19) com quatro partidas válidas pela segunda rodada da fase de grupos. O principal destaque para os brasileiros fica por conta da seleção comandada por Carlo Ancelotti, que enfrenta o Haiti em busca da primeira vitória no torneio. Estados Unidos, Austrália, Escócia, Marrocos, Turquia e Paraguai também entram em campo.\n16h - Estados Unidos x Austrália\nTransmissão: CazéTV\nFIQUE DE OLHO\nDepois de golear o Paraguai na estreia, os Estados Unidos tentam manter os 100% de aproveitamento diante da Austrália. Uma nova vitória pode deixar os norte-americanos muito próximos da classificação.\n19h - Escócia x Marrocos\nTransmissão: CazéTV\nAs duas seleções buscam pontos importantes no Grupo C. O confronto pode influenciar diretamente a disputa pelas vagas nas oitavas de final.