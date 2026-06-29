O Brasil sofreu além do esperado, mas venceu o Japão de virada por 2 a 1 para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (29), pela 2ª fase do Mundial, os japoneses abriram o placar com Sano no primeiro tempo após erro brasileiro na saída de bola. Na etapa final, Casemiro empatou e Martinelli marcou nos acréscimos para manter o sonho do hexa vivo.\nA seleção brasileira volta a campo no domingo (5 de julho) para a disputa das oitavas de final. O duelo será disputado contra o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, no estádio de Nova York/Nova Jersey, a partir das 17 horas (de Brasília).\nLeia o resumo da partida entre Brasil e Japão:\nAntes da partida começar, o técnico Carlo Ancelotti disse em entrevista que a escolha por manter a mesma escalação da goleada sobre a Escócia foi para também tentar manter a atitude ofensiva. Nos primeiros minutos do duelo contra o Japão, a seleção brasileira criou três oportunidades de diferentes maneiras: troca de passes, pressão na defesa japonesa e lançamento longo para criar oportunidades nos primeiros cinco minutos.