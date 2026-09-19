O Brasil levou a melhor sobre a Suíça na disputa por uma vaga na fase qualificatória da Copa Davis de 2027. Em confronto pelo Grupo Mundial 1 realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, os donos da casa precisaram de apenas três jogos para vencer a série melhor de cinco.\nApós dois triunfos duros nas partidas de simples de sexta-feira (18) -João Fonseca e Gustavo Heide bateram Dominic Stricker e Stanislas Wawrinka, respectivamente, de virada-, o embate foi fechado nas duplas, no sábado (19). Orlando Luz e Rafael Matos derrotaram Jakub Paul e Stricker por 2 sets 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/2.\nA equipe brasileira, dessa maneira, ganhou nova chance na elite da tradicional competição entre nações do tênis. No próximo ano, os atletas dirigidos por Jaime Oncins terão de ganhar dois confrontos eliminatórios para chegar à fase decisiva, que reúne oito países.