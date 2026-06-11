O ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) anunciou nesta quinta-feira (11) um esquema especial para garantir o suprimento de eletricidade durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo.\nO esquema prevê a suspensão de intervenções em equipamentos, monitoramento das condições meteorológicas para identificar riscos e a divulgação de um boletim sobre o comportamento da demanda na hora dos jogos.\nAs medidas restritivas serão impostas em um período entre duas horas antes e duas horas depois de jogos considerados estratégicos.\n"Não serão autorizadas intervenções que possam provocar corte de carga ou elevar o risco de interrupção do fornecimento de energia em qualquer região do país", disse o ONS, em comunicado distribuído nesta quinta.\n"A exceção fica restrita a intervenções inadiáveis, cuja postergação possa representar riscos à vida humana, à integridade dos equipamentos ou à segurança operativa do sistema elétrico", prossegue o texto.