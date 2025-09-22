O Brasil conquistou seis medalhas no segundo dia do Mundial de natação paralímpica, com quatro pratas e dois bronzes, e viu Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, bater recorde mundial.\nNo dia de abertura do torneio, a delegação já tinha ido ao pódio seis vezes. Na ocasião, com dois ouros, uma prata e três bronzes.\nO País tem, até o momento, 12 medalhas, sendo dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes, e está na sétima colocação no quadro de medalhas. A liderança é da Itália, (6 ouros, 4 pratas e 5 bronzes), seguida pela China (6 ouros e 1 prata) e pela Grã-Bretanha (5 ouros, 5 pratas e 6 bronzes).\nVinicius Junior fica em 16º na eleição da Bola de Ouro\nCBF discute fair play financeiro com a Conmebol e faz reaproximação\nManchester City aproveita expulsão, martela e vence Napoli em estreia na Liga dos Campeões