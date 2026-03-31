Neymar ainda era quase inquestionável na seleção brasileira, líder técnico de um elenco que já era comandado por Tite havia mais de seis anos. O tempo permitiu ao treinador obter um bom conhecimento dos jogadores à sua disposição para, entre o Mundial de 2018 e o de 2022, manter a base do time.\nAssim era o Brasil na última vez em que duelou com a Croácia, nas quartas de final Copa do Mundo do Qatar. A formação croata eliminou a equipe verde e amarela nos pênaltis.\nPouco mais de três anos após aquele embate, os dois times voltam a se enfrentar nesta terça-feira (31), em Orlando, nos Estados Unidos. Desta vez, em um amistoso, o último de ambos antes da convocação para o Mundial deste ano.\nA seleção brasileira é bem diferente daquela que atuou no Oriente Médio. Neymar não só deixou de ser inquestionável. Ele não foi chamado nem sequer uma vez pelo atual treinador, Carlo Ancelotti, à frente da equipe desde maio do ano passado.