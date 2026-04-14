A Copa do Mundo de 2026 não vai ter nenhum técnico brasileiro à beira do campo. Apesar disso, o país estará bem representado por outras camisas além da Canarinha. Isso porque o Brasil pode bater o recorde de jogadores naturalizados.\nBRASILEIROS POR OUTRAS SELEÇÕES NA COPA DE 2026\nO Brasil deve ter representantes em pelo menos 5 seleções na Copa do Mundo: Canadá, Qatar, Estados Unidos, Paraguai e Portugal.\nPelas equipes acima, ao menos 9 jogadores brasileiros disputam vagas por convocação na Copa com suas respectivas seleções. A seleção com mais brasileiros no time é o Qatar, com 3 jogadores. Paraguai e Portugal contam com 2 atletas cada.\nSequência invicta do Goiás em 2026 foi a 6ª maior do clube na história\nTocantinópolis sofre virada e Araguaína empata na rodada da Copa Verde\nAraguaína e Guaporé-RO empatam e seguem entre os primeiros do A2