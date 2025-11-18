Com um pênalti perdido por Paquetá, o Brasil empatou com a Tunísia na última partida da equipe de Ancelotti em 2025. O amistoso terminou 1 a 1, no Decathlon Stadium, em Lille, na França.\nA seleção brasileira não teve a melhor das atuações e até começou perdendo, quando tomou o gol de Mastouri, no primeiro tempo.\nEstêvão apareceu para cobrar um pênalti e evitar mais uma derrota neste ciclo de altos, baixos e reconstrução.\nO Brasil poderia ter virado, mas Paquetá perdeu um pênalti no segundo tempo. Estêvão ainda estava em campo, mas por ordem de Ancelotti não cobrou a segunda penalidade que o Brasil teve no jogo.\nAncelotti usou novamente a formação com quatro atacantes, mas desta vez não houve brilho tão forte diante de uma Tunísia bem fechada.\nFoi o oitavo jogo do Brasil com Ancelotti. O retrospecto até agora tem quatro vitórias, dois empates e duas derrotas.