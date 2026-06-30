O Brasil já sabe quando e onde vai jogar sua próxima partida na Copa do Mundo. Só não sabe contra quem.\nNo próximo domingo (5), às 17 horas, o seleção brasileira joga pelas oitavas de final do Mundial em Estádio de Nova York/Nova Jersey.\nFalta a definição do adversário. O Brasil vai enfrentar, nas oitavas de final, o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14 horas (de Brasília), em Dallas.\nBrasil vira nos acréscimos, vence o Japão e avança às oitavas de final da Copa do Mundo\nVini Jr. chora ao lembrar infância humilde com avó e diz que luta contra racismo é maior conquista\nBrasil vence Canadá e encerra sequência de derrotas na Liga das Nações\nCaso o Brasil se classifique para as quartas de final, enfrentará um adversário que sairá dessas quatro possibilidades: México, Equador, Inglaterra e República Democrática do Congo. Este jogo eliminatório será no dia 11 de julho, um sábado, às 18 horas, em Miami.