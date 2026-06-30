A classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo foi marcada pelo ressurgimento da seleção brasileira e do volante Casemiro dentro da própria partida contra o Japão. Depois de falhas, tensão e críticas no primeiro tempo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti se reergueu na etapa final e conseguiu a virada, por 2 a 1, para manter a campanha de busca pelo hexa do Mundial.\nCasemiro é o melhor exemplo para contar como foi a vitória do Brasil sobre o Japão. No primeiro tempo, o volante foi um dos piores jogadores da seleção. O camisa 5 recebeu cartão amarelo no início da partida após falta perigosa na entrada da área brasileira. Ele ainda protagonizou um lance bizarro ao se chocar com Lucas Paquetá e derrubar o companheiro.\nAncelotti exalta melhora da seleção brasileira, mas prega cautela: "Pé no chão"