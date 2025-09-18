O Brasil foi eliminado do Mundial masculino de vôlei na fase de grupos. Por causa de uma combinação de resultados, a seleção brasileira se despediu do torneio na fase de classificação.\nNa quarta-feira (17) à noite, o Brasil encerrou de maneira muito ruim sua participação no Grupo H do Mundial masculino de vôlei, nas Filipinas. A seleção foi derrotada por 3 sets a 0 pela Sérvia, parciais de 25/22, 25/20 e 25/22, na Mall of Asia Arena, em Pasay City.\nDe gandulas a ameaça de prisão, CBF tem combo de protestos na Bolívia\nBrasil entra na reta final para a Copa do Mundo com 84 jogadores testados desde 2023\nCampeão Tocantinense 2025 é rebaixado pelo STJD que orienta nova semifinal; entenda\nCom o resultado, o Brasil precisava torcer contra a República Tcheca nesta quinta-feira (18). Os tchecos, no entanto, venceram a China por 3 sets a 0. Era o resultado necessário para os brasileiros serem eliminados na fase de grupos.