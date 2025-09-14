A seleção brasileira estreou neste domingo (14) no Mundial masculino de vôlei com uma vitória de virada por 3 sets a 1 contra a China.\nTerceiro no ranking mundial e favorito contra o time asiático, 26º do mundo, o Brasil venceu o confronto com parciais de 19/25, 25/23, 25/22 e 25/21.\nO ponteiro Arthur Bento, de 21 anos, foi o principal pontuador da equipe na partida, com 17 pontos.\nNas próximas rodadas, a equipe comandada por Bernardinho enfrenta a República Tcheca, na segunda-feira (15), e a Sérvia, na quarta (17).\nNa primeira fase, as 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro. As duas primeiras de cada grupo avançam à fase de mata-mata.\nAs oitavas de final acontecem a partir do dia 20, com a final programada para o dia 28, em Pasay City.\nO Brasil venceu a competição três vezes, em 2002, 2006 e 2010, com vitórias sobre Rússia, Polônia e Cuba, respectivamente.