SSemifinalista na Copa do Mundo de 2022, com uma surpreendente campanha, a seleção de Marrocos será a primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo de 2026. As duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia, conforme sorteio realizado nesta sexta-feira (5) pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).\nNos últimos anos, Marrocos consolidou um dos projetos esportivos mais bem estruturados da África, impulsionado pelo centro de formação Mohammed VI e pela presença de atletas que atuam em grandes clubes da Europa, o que elevou o nível técnico e a regularidade da equipe em competições internacionais.\nA equipe marroquina vai disputar seu sétimo Mundial, sendo o terceiro consecutivo. É a primeira vez em sua história que se classifica para três edições seguidas.\nA trajetória marroquina no torneio começou em 1970, quando o país se tornou apenas o segundo africano, depois do Egito em 1934, a competir no maior palco do futebol.