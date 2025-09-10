O ciclo da Copa do Mundo de 2026 da seleção brasileira passou longe de ser consistente. Com quatro treinadores após a saída de Tite, o Brasil já soma 84 jogadores diferentes convocados.\nAtualmente sob comando de Ancelotti, o Brasil teve Ramon Menezes como treinador interino por duas convocações para amistosos. Fernando Diniz chegou, ainda como interino, em agosto de 2023. Dorival Jr foi o primeiro "técnico de verdade" da seleção, em janeiro de 2024.\nDo quarteto, Dorival Jr foi quem mais teve convocações: foram seis. Diniz fez três listas, enquanto Ramon e Ancelotti fizeram duas convocações cada.\nA partir de agora, Ancelotti terá mais três oportunidades de convocações, todas para amistosos. Em outubro, em novembro, e em março.\nA Data Fifa do início de junho, quando serão realizados os últimos amistosos, já será com a lista final que vai à Copa do Mundo. Tais jogos já devem acontecer em solo americano.