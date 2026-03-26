A seleção brasileira enfrenta a França, a partir das 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26), em partida amistosa que marca o início da fase final de preparação para a próxima Copa do Mundo, que será disputada no México, no Canadá e nos Estados Unidos. O confronto será realizado no Gillete Stadium, em Boston.\nUm dia antes de medir forças com uma equipe que é apontada como uma das favoritas à conquista do próximo título mundial, o técnico italiano Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva, que enxerga o confronto como um teste importante: “Para nós, é um teste importante, contra uma equipe que pode ser favorita na Copa. Queremos mostrar uma boa atitude e qualidade”.\nO treinador também declarou que uma das estrelas dos franceses, o atacante Mbappé, receberá atenção especial. “São jogadores que todos conhecem. Jogadores muito fortes, com muita qualidade. Mbappé marcou muitos gols ano passado. Agora é um rival. Temos que defender bem contra ele. É um jogador muito rápido, com qualidade, muito efetivo na finalização”.