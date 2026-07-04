Depois de eliminar o Japão na fase anterior, o Brasil volta a campo neste domingo (5) para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília). Mais tarde, às 21h, México e Inglaterra disputam a última vaga do dia nas quartas de final.\nRaphinha deve ser integrado ao elenco do Brasil, mas retorno nas oitavas é incerto\nDo auge ao silêncio: 14 times que brilharam na elite do Tocantins e hoje estão fora dos gramados\n17h – Brasil x Noruega\nFIQUE DE OLHO\nCopa do Mundo: Globo, SporTV, ge TV (Globoplay), CazéTV e NSports.\nEmbalada pela classificação sobre o Japão, a Seleção Brasileira tenta confirmar o favoritismo diante da Noruega, que avançou após eliminar a Costa do Marfim.\n21h – México x Inglaterra\nCopa do Mundo: CazéTV\nO México tenta surpreender uma das favoritas ao título. A Inglaterra chega confiante após vencer a RD Congo e busca manter a campanha sem tropeços.