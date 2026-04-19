Com o objetivo de vencer pela primeira vez fora de casa na Série B, o Atlético-GO enfrenta o Botafogo-SP, na tarde de domingo (19), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O jogo começa às 16 horas. A partida ocorre após o Dragão se reabilitar em casa, ao ganhar do Londrina-PR (2 a 1).\nO resultado do Atlético-GO na rodada passada aliviou a pressão interna que havia pela necessidade de vitória e trouxe confiança para buscar o resultado positivo sobre o Botafogo-SP, que está pressionado. Vencedor nas duas rodadas iniciais, o time de Ribeirão Preto amarga duas derrotas seguidas com gols sofridos nos acréscimos, para São Bernardo-SP (2 a 1) e Criciúma-SC (1 a 0).\nO Botafogo-SP soma 6 pontos e planejou, antes do começo da Série B, lutar pelo acesso. A Pantera apostou no experiente técnico Cláudio Tencati, com acessos em nível nacional por Criciúma-SC e Londrina-PR e passagens pelo Dragão (2018 e ano passado, quando deixou o clube goiano por uma proposta superior do Juventude-RS, à época na Série A).